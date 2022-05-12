Bakan Koca duyurdu: Meclis'ten geçti

Toplumsal şiddetle mücadele için önemli bir adım daha atıldı. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasını artıran düzenleme Meclis'ten geçti.

Yasa ile ısrarlı takip, ceza kapsamına alınıyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu eylem, çocuğa ve boşanılan eşe karşı olursa, mağdurun okulunu ya da konutunu terk etmesine yol açarsa ceza katlanarak artacak.

Yasayla, kadınlara karşı eziyetin cezası 2 buçuk yıl, işkencenin cezası ise 5 yıl hapisten başlayacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis olacak. Kadınlara karşı işlenen suçların tamamında baro, avukat görevlendirecek.

Cezalarda iyi hal indirimi de yeniden düzenlendi. Bundan böyle iyi hal, takdir indirimi nedeni olarak görülemeyecek.

Sağlıkta şiddete yeni tedbirler

Yasayla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası da artacak. Kasten yaralama katalog suçu kapsamına alınarak tutuklu yargılamanın önü açılacak.

Ayrıca doktorlara, tıbbi işlem ve uygulamalarına ilişkin cezai soruşturma açılması için Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan izin alınması şartı getirilecek.

Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Meclis'ten geçti! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan Malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak." ifadelerini kullandı.