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Bakan Koca: Büyük doğu dediği yeniden doğuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vefatının 37’nci yılında Necip Fazıl Kısakürek’i yad etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 01:46:00 - 2020-05-26 01:48:51

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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