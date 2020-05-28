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Aktüel

Bakan Koca: "Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci elbirliğiyle sürdürmektir."

Yeniakit Publisher
2020-05-28 00:07:41 -
Bakan Koca: "Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci elbirliğiyle sürdürmektir."
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