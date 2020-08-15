Bakan Koca: Bir gün mutlaka...

Son günlerden yaşanan vaka artışları nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin"

Koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarına devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yorulduğunu belirterek vatandaşlara "Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin" diye seslendi.

"Bir gün mutlaka salgının son günü olacak"

Sosyal yaşam vurgusunda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün mutlaka salgının son günü olacak" dedi.

"Koronavirüs ile mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun"

"İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın." uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun." çağrısını yaptı.