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Sağlık Bakan Koca: Biontech aşısında Türkiye’ye ayrılan kapasite artacak
Sağlık

Bakan Koca: Biontech aşısında Türkiye’ye ayrılan kapasite artacak

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısıyla ilgili görüşme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 20:41:00 - 2021-01-07 20:46:36
Bakan Koca: Biontech aşısında Türkiye’ye ayrılan kapasite artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

 

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