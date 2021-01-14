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Sağlık Bakan Koca aşı olduktan sonra telefonuna gelen mesajı paylaştı!
Sağlık

Bakan Koca aşı olduktan sonra telefonuna gelen mesajı paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olduktan sonra Sağlık Bakanlığından telefonuna gelen mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 08:36:00 -
Bakan Koca aşı olduktan sonra telefonuna gelen mesajı paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olduktan sonra Sağlık Bakanlığından telefonuna gelen "Sayın Fahrettin Koca, Covid19 1. doz aşınız 2021-01-13 19:25 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi kurumunda uygulanmıştır. Sağlıklı günler dileriz." mesajını sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım" diyerek paylaştı.

 

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