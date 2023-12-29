Bakan Koca aptala anlatır gibi anlatmıştı… Doktor yalanı yine sahnede

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Özellikle koronavirüs salgını sonrası memleket muhalifleri Türk sağlık sistemini kötüleyebilmek için ellerinden geleni ardına koymadı. Türkiye’de doktorlar için uygun şartlar olmadığı algısıyla kendi ülkesini dünyaya rezil etmeye çalışan muhalif medya, halkın gözlerinin içine baka baka yalan söyleyerek resmi rakamları çarpıtmaya çalıştı.

Bu nedenle, “İyi Hal Belgesi alan doktor sayıları” üzerinden, her yıl binden fazla doktorun yurt dışına giderek Türkiye’yi terk ettiği yalanı ortaya atıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İyi Hal Belgesi’nin yurt dışında eğitimini sürdürmek veya çalışmak için alındığını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularına cevap veren Koca, “2022'de Bakanlığımızdan İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1359 ama yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Peki daha çok Almanya'ya mı gidiyorlar, hayır. Sırasıyla Katar, Kuveyt ve Dubai, sonra Almanya... Dolayısıyla kaç hekimimiz var 205 bin, kaçı gidiyor 401, 450, 500 hadi 600 olsun. Binde kaç? Binde 2.” dedi.

Aynı yalana devam!

Memleket muhalifi medya organlarının başını çeken, geçtiğimiz yıllarda savcı katillerini haber yaparak DHKP/C’li teröristlerin eylemlerini meşru göstermeye çalışacak kadar alçalan Cumhuriyet gazetesi, doktorlar üzerinden algı dolu yalan haberlere devam ediyor.

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2023’te alınan İyi Hal Belgesi sayısı üzerinden, “Doktorlar yurt dışına kaçıyor” mesajı veren Cumhuriyet, haberinde, “3 bin doktor gitti. İzmir Tabip Odası, hekim göçü verilerini paylaştı. Bu yıl 3 bin doktor yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Bu, toplam mezunların 4'te 1'ine denk geliyor.” ifadelerine yer verdi.