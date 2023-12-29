  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye için "Son yıllarda böylesini görmedim" diyerek açıkladı! 10 Ocak için geri sayım başladı! Başaracağız inşallah

Ekrem, reklâm sezonunu açtı

Milli torpido ‘AKYA’ hedefi 12’den vurdu

Ev sahipleri de kiracılar da çıra gibi yanacak! Milyonlara “Eyvah eyvah” dedirtecek gelişme

Başaramayacaklar! Gazze’yi unutturmak istiyorlar

Türkiye için yola çıktı! Boğazını yırtarcasına bağırarak geliyor! 1, 2, 3, 5... Oraya kadar varacak

Asgari ücrette vergiyi kaldırdı 578 dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamanı verdi! Sol hayal satar Erdoğan yapar

Doğalgaz fiyatları belli oldu!

Ahmet Hakan çılgına döndü! “Ulan” tepkisi gündeme oturdu! Bunların etrafında “Abi biraz düzgün konuş ya” diyen kimse kalmadı mı?

İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti
Gündem Bakan Koca aptala anlatır gibi anlatmıştı… Doktor yalanı yine sahnede
Gündem

Bakan Koca aptala anlatır gibi anlatmıştı… Doktor yalanı yine sahnede

Yeniakit Publisher
2023-12-29 16:17:00 -
Bakan Koca aptala anlatır gibi anlatmıştı… Doktor yalanı yine sahnede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İyi Hal Belgesi’ni doktorların yurt dışında eğitim görmek veya çalışmak için almak zorunda olduklarını söylemiş, belgeyi alan herkesin yurt dışına çalışmak için çıkmadığını söylemiş belgeyi çalışmak için alanların azınlıkta olduğunu resmi verileri açıklayarak gözler önüne sermişti. Buna rağmen Cumhuriyet gazetesi, İyi Hal Belgesi üzerinden aynı algıyı sürdürmeye devam ediyor.

 yeniakit.com.tr 

Özellikle koronavirüs salgını sonrası memleket muhalifleri Türk sağlık sistemini kötüleyebilmek için ellerinden geleni ardına koymadı. Türkiye’de doktorlar için uygun şartlar olmadığı algısıyla kendi ülkesini dünyaya rezil etmeye çalışan muhalif medya, halkın gözlerinin içine baka baka yalan söyleyerek resmi rakamları çarpıtmaya çalıştı.

Bu nedenle, “İyi Hal Belgesi alan doktor sayıları” üzerinden, her yıl binden fazla doktorun yurt dışına giderek Türkiye’yi terk ettiği yalanı ortaya atıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İyi Hal Belgesi’nin yurt dışında eğitimini sürdürmek veya çalışmak için alındığını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularına cevap veren Koca, “2022'de Bakanlığımızdan İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1359 ama yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Peki daha çok Almanya'ya mı gidiyorlar, hayır. Sırasıyla Katar, Kuveyt ve Dubai, sonra Almanya... Dolayısıyla kaç hekimimiz var 205 bin, kaçı gidiyor 401, 450, 500 hadi 600 olsun. Binde kaç? Binde 2.” dedi.

Aynı yalana devam!

Memleket muhalifi medya organlarının başını çeken, geçtiğimiz yıllarda savcı katillerini haber yaparak DHKP/C’li teröristlerin eylemlerini meşru göstermeye çalışacak kadar alçalan Cumhuriyet gazetesi, doktorlar üzerinden algı dolu yalan haberlere devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2023’te alınan İyi Hal Belgesi sayısı üzerinden, “Doktorlar yurt dışına kaçıyor” mesajı veren Cumhuriyet, haberinde, “3 bin doktor gitti. İzmir Tabip Odası, hekim göçü verilerini paylaştı. Bu yıl 3 bin doktor yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Bu, toplam mezunların 4'te 1'ine denk geliyor.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca 'İkinci Beyaz Reform'un detaylarını açıkladı
Bakan Koca 'İkinci Beyaz Reform'un detaylarını açıkladı

Gündem

Bakan Koca 'İkinci Beyaz Reform'un detaylarını açıkladı

‘Doktorlar gidiyor’ diyenlere kapak olsun! Fahrettin Koca son rakamları açıkladı
‘Doktorlar gidiyor’ diyenlere kapak olsun! Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Sağlık

‘Doktorlar gidiyor’ diyenlere kapak olsun! Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Bakan Koca'dan önemli bilgiler!
Bakan Koca'dan önemli bilgiler!

Sağlık

Bakan Koca'dan önemli bilgiler!

Fahrettin Koca, Tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek! Tüm Türkiye dualarıyla hakkımızı teslim etti! Görülmemiş büyük bir dayanışma
Fahrettin Koca, Tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek! Tüm Türkiye dualarıyla hakkımızı teslim etti! Görülmemiş büyük bir dayanışma

Ekonomi

Fahrettin Koca, Tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek! Tüm Türkiye dualarıyla hakkımızı teslim etti! Görülmemiş büyük bir dayanışma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23