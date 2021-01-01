Bakan Koca açıkladı! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüs Türkiye'de görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü söyleyerek İngiltere'den yurda girişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyon virüsün görüldüğünü açıklayarak, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." dedi. Koca, İngiltere'den yurda girişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı.
Türkiye'de 15 kişide mutasyon virüs görüldü
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." dedi.
İngiltere'den yurda girişler durduruldu
Koca açıklamasının devamında, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...