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Sağlık Bakan Koca açıkladı! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüs Türkiye'de görüldü
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüs Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü söyleyerek İngiltere'den yurda girişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:07:00 - 2021-01-01 20:18:16
Bakan Koca açıkladı! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüs Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyon virüsün görüldüğünü açıklayarak, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." dedi. Koca, İngiltere'den yurda girişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye'de 15 kişide mutasyon virüs görüldü

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." dedi.

İngiltere'den yurda girişler durduruldu

Koca açıklamasının devamında, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

 

 

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