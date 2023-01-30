Bakan Koca açıkladı! Bilim Kurulu yarın toplanıyor...

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu’nun yarın toplanacağını duyurdu.

"SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor." diyen Bakan Koca, yarınki toplantıda SMA hastaları için kullanılan ilaçları görüşüleceğini söyledi. Fahrettin Koca, toplantıdan sonra açıklamada buluncaklarını da ifade etti.

Bakan Koca, "Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız." dedi.