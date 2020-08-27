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Aktüel Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle video konferansla görüştü:
Aktüel

Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle video konferansla görüştü:

"Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:56:19 -
Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle video konferansla görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, salgınla ilgili yeni gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." açıklamasını yaptı.


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