  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbullular dikkat! Uzmanı son tahminini duyurdu: Zamanı geldi, kara kış dönemi ve beklenen kar yağışı geliyor!

Tarsus kazısıyla ilgili şok sözler! "Kabe'nin altında saklanıyor olabilir"

İstanbul’u 3 bölgeye ayırmışlar! FETÖ'nün yeni şifreleri

FIFA yılın en iyileri için adayları belirledi! Listede Süper Lig'den bir isim var

Karar şeytana yarar! Sözde İslamcı Karar'ın yaptığı habere bakın: 'Kalça dansı ile hipnotize oldu'

Trablus mahkemesi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı durdurma kararı aldı! Libya hükümeti başkanı ne dedi?

Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak! Tarihe geçen adımlarla Türkiye'nin rezervine katkı

Hollanda devinden Türkiye kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular

Karadeniz doğal gazında heyecanlandıran gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o rezalete suç duyurusu
Tarım Bakan Kirişçi’den müjde! Hesaplara yattı
Tarım

Bakan Kirişçi’den müjde! Hesaplara yattı

Her Cuma, çiftçilere tarımsal destekleme paralarının yattığı müjdesini veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den yeni bir müjde daha geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 15:29:00 -
Bakan Kirişçi’den müjde! Hesaplara yattı

Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Bakan Kirişçi, “184 milyon 968 bin 632 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Destek ödemelerinin 65 milyon 257 bin 740 lirası hayvan gen kaynakları koruma desteği, 52 milyon 970 bin 728 lirası hayvan hastalıkları tazminat desteği, 5 milyon 870 bin lirası et regülasyonu, 40 milyon 993 bin 269 lirası kırsal kalkınma yatırımları, 15 milyon 959 bin 14 lirası TMO alım prim desteği, 2 milyon 572 bin 681 lirası sertifikalı tohum üretim desteği, 1 milyon 345 bin 200 lirası ise hububat-baklagil-dane mısır desteği olarak gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23