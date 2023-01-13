Bakan Kirişçi’den müjde! Hesaplara yattı

Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Bakan Kirişçi, “184 milyon 968 bin 632 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Destek ödemelerinin 65 milyon 257 bin 740 lirası hayvan gen kaynakları koruma desteği, 52 milyon 970 bin 728 lirası hayvan hastalıkları tazminat desteği, 5 milyon 870 bin lirası et regülasyonu, 40 milyon 993 bin 269 lirası kırsal kalkınma yatırımları, 15 milyon 959 bin 14 lirası TMO alım prim desteği, 2 milyon 572 bin 681 lirası sertifikalı tohum üretim desteği, 1 milyon 345 bin 200 lirası ise hububat-baklagil-dane mısır desteği olarak gerçekleştirildi.