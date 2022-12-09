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Ekonomi Bakan Kirişçi’den 1 milyar 318 milyon TL’lik müjde
Ekonomi

Bakan Kirişçi’den 1 milyar 318 milyon TL’lik müjde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 1 milyar 318 milyon 43 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 17:05:00 -
Bakan Kirişçi’den 1 milyar 318 milyon TL’lik müjde

Yeni Akit  Ankara

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kirişçi, “1 milyar 318 milyon 43 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

11 alanda destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, destekleme ödemesine ilişkin listeye de paylaşımında yer verdi. Buna göre ödemeler, Çiğ süt, zeytinyağı, Hayvan hastalıkları tazminat desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, süt analiz desteği, kırsal kalkınma yatırımları desteği, bireysel sulama hibe desteği, tiftik üretim desteği, AR-GE desteği ve hayvan genetik kaynakları koruma desteği alanlarında yapılacak.

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