Bakan Kirişçi proje illeri duyurdu! "10 bin kişi istihdam edeceğiz"

Bakan Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Platformu’nca düzenlenen Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni’ne katılarak burada, “Türkiye Yüzyılı Tarım Stratejileri” başlıklı konuşma yaptı.

Kirişci, önemli olanın net ihracatçı veya ithalatçı olup olmamak olduğunu vurguladı. 11 ayda 26.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Kirişci, 30 milyar dolar hedefinin yakalayacağına inandıklarını söyledi.

Kirişci, şöyle konuştu: "2002’den bugüne yaklaşık 91 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlamızın olduğunu da belirtmek isterim. Yani Türkiye, ithal eden bir ülke değil, net olarak ihracatçı ve buradan dış ticaretten gelir elde eden, fazlası olan bir ülkedir.”

Üreticilere 2022 yılı sonu itibarıyla 40.4 milyar lira maddi destek verildiğini anımsatan Kirisci, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday veya arpa alımında verdiği desteklerin, hayvancılıkta kullanılacak arpa için sübvansiyonlu desteklerin ve Ziraat Bankası’nın sıfır faizli veya faizleri sübvanse edilmiş kredilerinin bu rakama dahil olmadığını söyledi.

Mazot ve gübre için 1 Ekim itibarı ile 1 milyon 152 bin çiftçiye 8.6 milyarlık desteği 6 ay öncesinden ödemeye başladıklarını aktaran Bakan Kirişci, ayrıca üreticinin enflasyonist ortamda ihtiyacı olan sıfır faizli kredinin limitini 100 bin liradan 200 bin liraya çıkardıklarını belirtti.

Kirişci, özellikle dijitalleşmeye önem verdiklerini aktararak, 1 Ekim itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) olarak adlandırılan çiftçilerin kendi iş ve işlemlerini yaptıkları bütün süreçleri e-devletle entegrasyonunu sağladıklarını, bu sayede 2023 yılı toplam ÇKS başvuru sayısında yüzde 100’ün üzerinde bir başarı elde ettiklerini bildirdi.

Kirişci, 1 Ocak’tan itibaren de Tarım Cebimde Mobil Uygulaması’nı hayata geçirdiklerini belirtti. Adana’da iki önemli proje hayat buldu İlk Organize Sanayi Bölgesini İzmir Dikili’de hayata geçirmenin ardından Nevşehir Kozaklı, Ağrı Diyadin, Aydın Efeler, Denizli, Kütahya Simav, Balıkesir Gönen’de 8 bin dekarlık sera OSB kuracaklarını ve buralarda 10 bin kişiyi istihdam edeceklerini dile getiren Kirişci, İhtisas OSB’ler konusuna dikkat kesildiklerini aktardı.

Hali hazırda 14 projeleri olduğundan söz eden Kirisci, Adana’da 2 önemli projenin de hayat bulduğunu dile getirdi. Avrupa’nın ilk ve tek su ürünleri olacak Adana Karataş Su Ürünleri İhtisas OSB’nin, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin 2023 yatırım programına alınmasıyla birlikte bu faaliyete girdiğinde 60 bin ton ilave üretim sağlanacağının altını çizdi.

2002 yılında Türkiye’de su ürünleri üretiminin sadece 62 bin ton olduğunu hatırlatan Kirişci, “Sadece Adana’daki OSB bunu gerçekleştiriyor olacak. 525 bin ton 2022 rakamları, bunun da yüzde 12-13’ne tekabül eden bir üretimi Adana’da tek başına gerçekleştirmiş olacağız. 2.2 milyar liralık bir yatırımla su ürünleri OSB’de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Gıda tedarikinde zincirin kısalması için kent tarımını önemsediklerini aktaran Kirişci, İstanbul’a yönelik dikkat çekici rakamlar paylaştı. İstanbul’un Türkiye’nin yüzde 25 sebze ve meyvesini tüketen şehri olduğunu kaydeden Kirişci, bu şehre 76 ilden ürün taşındığını bildirdi.

Kirişci, “Biz diyoruz ki, insanımız üretsin, nerede Şile’de, nerede Beykoz’da, nerede Silivri’de, Çatalca’da üretsin. Götürsün oradaki tüketim noktalarına ulaştırsın. Ama bizim domates Antalya’dan çıkıyor tam 4 gün, 96 saat yol kat ediyor” diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi