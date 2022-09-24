Bakan Kirişci ilk kez anlattı! İHA'lar o yetkilinin hayatını kurtardı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk İHA ve SİHA'ların dünyanın gözdesi olduğunu belirterek, 'Mevkidaşım olan Ukrayna'nın Tarım Bakanını, 24 Mart sanırım, bir telefon görüşmesinde ‘Şu anda neredesin?' dedim, ‘Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum' dedi. ‘Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?' diye sorduğumda ‘İHA'lar ve SİHA'lar, Bayraktar sayesinde geçtim' dedi. Elhamdülillah artık Ukrayna'da Bayraktar konuşuluyor' ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidara geldikten sonra savunma sanayisinde ciddi atılımlar olduğunu ifade eden Bakan Vahit Kirişci, şimdi artık dünyanın Türk savaş uçağının pistten ne zaman havalanacağını beklediğini söyledi. Türkiye'nin İHA ve SİHA üreten sayılı ülkeler arasında olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bir ülke paramızla bu İHA'ları adeta koklattı, geri çekti, koklattı, geri çekti. Ama gördük ki bunu bizim, kendimizin üretmesinden daha güzel, daha isabetli bir şey olamazdı. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar. Allah onları yetiştiren Özdemir Bayraktar'dan ve bütün ailesinden razı olsun ve Özdemir Bayraktar'a da bu vesileyle rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Böyle evlatlar bugün İHA'ları ve SİHA'ları üretti. Mevkidaşım olan Ukrayna'nın Tarım Bakanını, 24 Mat sanırım, bir telefon görüşmesinde 'Şu anda neredesin?' dedim, 'Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum' dedi. 'Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?' 'İHA'lar ve SİHA'lar, Bayraktar sayesinde geçtim' dedi. Elhamdülillah artık Türkiye'de Bayraktar konuşuluyor. İHA'lar, SİHA'lar, ANKA'lar,Gökbey'ler konuşuluyor."