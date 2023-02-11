  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binalar peş peşe yıkıldı ortalık toz bulutu oldu! Deprem anına ilişin dehşete düşüren yeni görüntü

İtalya'dan Türkiye'ye deprem desteği taşıyan askeri devasa gemi yola çıktı! Sahra hastanesi, malzemeler

Türkiye depremiyle ilgili Liverpool duyurdu: Liverpool ve Everton'dan depremzedelere verileceğini açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'deprem' diplomasisi

Deprem uzmanı korkunç rakamları tek tek karşılaştırdı: Gölcük depreminin tam 3 katı

AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı

Ümit Özdağ ahlaksızlıkta zirveyi yakaladı! 'Suriyeli hırsız dediği' afet bölgesindeki gönüllü hafız çıktı

Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye'ye mümkün olan tüm desteği sağlayacağız! Hedef o deprem bölgelerine destek

Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

İktidar düşmanlığı ile halka korku pompalıyorlar! CHP'li Taşcıer'den AFAD'a çirkin itham
Gündem Bakan Kirişci: Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır
Gündem

Bakan Kirişci: Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:21:00 -
Bakan Kirişci: Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Benzer bir dezenformasyonun Atatürk Barajı ile ilgili de üretildiğini ve yerinde incelemeyle kamuoyunun bilgilendirildiğini anımsatan Kirişci, "Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23