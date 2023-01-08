Bakan Kirişci gözleme yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni evine kavuşan Rıfat Akça'yı ziyaret etti. Aileyle sohbet eden Erdoğan, telefonla da ev sahibi Akça'nın bir yakınıyla görüntülü görüştü.

Daha sonra Erdoğan'a, evin önünde sac üzerinde pişirilen gözlemelerden ikram edildi. Gözleme yapımına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yardım etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rifat Akça'dan açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettiği, yeni evine kavuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça, "Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Gözleme ve çay ikram ettik." dedi.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Rıfat Akça, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yangında evini kaybettiği için üzüldüğünü ancak artık yeni evlerinin yapıldığını söyledi.

Bu süreçte kirada kaldığını anlatan Akça, "Yeni evlerimiz yapıldı, çok memnununuz. Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Cumhurbaşkanıma gözleme ve çay ikram ettik. Yemekler yapmıştık. Kızım, oğlum, gelinim, tüm akrabalar geldi. Kalabalık misafirimiz vardı. Memnun olduk." diye konuştu.