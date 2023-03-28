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Aktüel Bakan Kasapoğlu'nun TOGG tercihi belli oldu... Memleketinin rengini seçti
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'nun TOGG tercihi belli oldu... Memleketinin rengini seçti

Yeniakit Publisher
2023-03-28 18:42:00 -
Bakan Kasapoğlu'nun TOGG tercihi belli oldu... Memleketinin rengini seçti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOGG siparişini memleketinin adı konulan Kula rengiyle verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü 29 Ekim 2022 tarihinde açılan ve son günlerde ön siparişleri alınmaya başlanan TOGG'a bir sipariş de Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Memleketi Manisa'nın Kula ilçesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla TOGG siparişini verdiğini ve tercihini memleketinin ismi verilen Kula renginden yana kullandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, TOGG'un lansman renklerinden biri ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Ön siparişi verdik, favorimiz TOGG Kula için heyecanla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.


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