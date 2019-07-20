Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın Çitak'a tebrik



İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun Polonya'da altın madalya kazanan Yiğit Yalçın'ı arayarak kutladığı ifade edildi. Ayrıca bir kutlama mesajı da yayımlayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Polonya’da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak’ı kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de bu güzel başarısını sık sık tekrarlamasını ümit ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."





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