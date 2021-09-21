Bakan Kasapoğlu'ndan teşekkür

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılan Denizlili sporculara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen teşekkür mektupları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılan Murat Turan ve Şeyda Nur Kaplan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen makaralı yay okçuluk sporcusu Murat Turan, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak için çok çalıştığını ve beşinci olarak olimpiyat yarışını tamamladığını belirtti.

Olimpiyatlara katılacağına olan inancını hiç kaybetmediğini dile getiren milli okçu, şimdi yılmadan yeni hedefler için aynı inançla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Golbol Milli Takımı oyuncusu Şeyda Nur Kaplan da kasım ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için gelecek ay kampa gireceklerini, bundan dolayı bireysel çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından olimpik ve paralimpik sporculara gönderilen teşekkür mektubunu, her iki sporcuya takdim etti.

Tokyo'da sporcuları bir an olsun yalnız bırakmayan Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile görüntülü görüşen milli sporcular, Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Ayrıca PTT tarafından Golbol Milli Takımı için basılan hatıra pulu da Şeyda Nur Kaplan'a verildi.