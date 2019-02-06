Bakan Kasapoğlu'ndan Terim'e taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babasının vefatı nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için taziye mesajı yayımladı.06 Şubat 2019 Çarşamba 13:46
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum."
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