Bakan Kasapoğlu'ndan Terim'e taziye mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babasının vefatı nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum."

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