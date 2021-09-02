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Spor Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke'yi kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:44:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke'yi kutladı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Meryem Çavdar kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda gümüş, Mahmut Bozteke ise erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalya elde etti.

Sporcuların müsabakalarını yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya törenlerinin ardından para milli tekvandocularla bir araya geldi.

Kasapoğlu, mutluluklarını paylaştığı milli sporcuları başarılarından dolayı da tebrik etti.

 

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