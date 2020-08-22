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Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Tamer Güney için başsağlığı mesajı
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Tamer Güney için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:47:50 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Tamer Güney için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonunda önemli görevler üstlenen Tamer Güney'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

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