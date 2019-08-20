0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu’ndan millilere ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin’de düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı’nın kampını ziyaret etti.

20 Ağustos 2019 Salı 20:23
Bakan Kasapoğlu’ndan millilere ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin’de düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı’nın kampını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, basketbol takımına güvendiğini söylerken, Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu tip ziyaretlerin olumlu etki oluşturduğunu ifade etti.


A Milli Basketbol Takımı, Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın hazırlıklarını İstanbul’da tamamladı. Bu akşam Çin’e gidecek olan ay-yıldızlıların, İstanbul’daki son antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti. Antrenman sonrasında Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Bakan Kasapoğlu, basketbolcularla ve teknik ekiple tek tek sohbet ederek başarılar diledi.



Kasapoğlu: “Gençlerimize güveniyoruz”


Yapılan ziyaret sırasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’yla birlikte kameraların karşısına geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbol takımını Çin’e uğurlamak için kampı ziyaret ettiklerini belirterek, “Federasyon başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz, takımın atmosferinden haberimiz var. İyi bir atmosfer gözlemledik. Ekip ve bireysel anlamda arkadaşlarımızı çok kararlı ve inançlı gördüm. Bu anlamda mutluyum. Genç bir kadromuz var. Altyapıdan gelen iyi bir ekibimiz var. Gençlerimize güveniyoruz. Onların o mücadeledeki kararlılığı, mücadele azmi, bu şampiyonada bizi mutlu edecektir diye inanıyoruz. İlk 2’ye kalan takımlar, Olimpiyatlar’da yer alma hakkı kazanacak. Takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz onlarla. İnşallah fırsatımızı ayarlamaya çalışacağız ve gönlümüzün onlarla olduğu gibi onlarla beraber olacağız. İnşallah onları uğurladığımız gibi, başarılarla ve sevinçle karşılayacağız” dedi.



Türkoğlu: “Bu tip ziyaretler, olumlu anlamda etki eder”


Ziyaretinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bakanımıza, değerli büyüğüme, dostuma, yoğun zamanında bize zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Ülke olarak bizim adımıza en anlamlı organizasyonlardan birisi. Ülke olarak Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda her zaman yer almamız gerektiğine inanan birisiyim. Sporculuk hayatımızda da böyleydi, yöneticilik hayatımızda da bu böyle. Sporculuk dönemimizde her zaman devlet büyüklerimizin, başta Cumhurbaşkanımızın bire bir desteğini hisseden, şu anda da yönetici olarak bu desteği hisseden birisiyim. Bakanımızın federasyonumuza ve sporcularımıza gösterdiği destek, bizi ve onları çok mutlu edecektir. Spor yöneticisi olarak devletle iç içe olmak, devletin desteğini hissetmek her zaman sporcuları olumlu anlamda etkilemiştir. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Bakanımızın da söylediği hedefimiz ilk olarak gruptan çıkmak. İlk 2’ye girdiğimiz takdirde, 2020 Olimpiyatları’nda eleme oynama durumumuz var. Gerek biz, gerekse ekip her şeyin bilincinde. Bu anlamda böyle ziyaretlerin olması hepsini mutlu edecektir. Bu anlamda sporcularımızı ziyaret ettiği için bakanımıza, sporcularımıza destek verdiği için tekrar teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı, Galatasaray ve Beşiktaş kayıp
    1. Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı,..
    2. GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını
    3. Kamboçya Başbakanı'ndan muhalif lidere..
    4. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    5. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    6. Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2..
    7. Sri Lanka hükümetinden ordudaki..
    8. "Yemen'in parçalanma riski artıyor"..
    9. Lavrov'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü
    11. Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı..
    12. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı..
    13. G7 Zirvesi'nde 13 bin 200 polis ve..
    14. MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya..
    15. Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları..
    16. Tıraş köpüğünü ev temizliğinde..
    17. İtalya'da hükümet krizi
    18. Başakşehir’de Mahmut Tekdemir ile 5,..
    19. İtalya Başbakanı Conte: “Salvini kendi..
    20. CHP’de iptal edilen kongre partilileri..
    21. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    22. GÜNCELLEME - Balıkesir'de torun dedesi..
    23. Ağrı’da terör propagandasına 9 kişi..
    24. Başakşehir, Mahmut ve Mert ile..
    25. BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat..
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol..
    27. Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
    28. Ankara'da otobüs kazası: 8 kişi yaralı
    29. Trabzonspor Atina'da
    30. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz