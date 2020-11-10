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Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:50:35 -
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle birinci olarak Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından bizleri mutlu eden haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırmış, bizleri gururlandırmıştır. Başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen rekortmen sporcu kardeşim Emre Sakçı'yı ve bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."


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