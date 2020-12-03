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Spor Bakan Kasapoğlu’ndan İrfan Can Kahveci’ye övgü dolu sözler
Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan İrfan Can Kahveci’ye övgü dolu sözler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, RB Leipzig karşında hat-trick yapan Medipol Başakiehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için sosyal medya hesabından övgü dolu paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:47:00 -
Bakan Kasapoğlu’ndan İrfan Can Kahveci’ye övgü dolu sözler

Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atan Başakşehirli İrfan Can Kahveci damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin başarısına kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından yıldız futbolcunun fotoğrafını paylaşan Bakan Kasapoğlu, nazar boncuğu emojisiyle birlikte "Maşallah sana İrfan Can" yorumunda bulundu.

Attığı goller yenilgiyi önleyemedi

İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında 3 kez ağları sarsmış ancak Başakşehir'in sahadan 4-3 mağlup ayrılmasına engel olamamıştı.

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