Bakan Kasapoğlu’ndan İrfan Can Kahveci’ye övgü dolu sözler
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, RB Leipzig karşında hat-trick yapan Medipol Başakiehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için sosyal medya hesabından övgü dolu paylaşım yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atan Başakşehirli İrfan Can Kahveci damga vurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin başarısına kayıtsız kalmadı.
Sosyal medya hesabından yıldız futbolcunun fotoğrafını paylaşan Bakan Kasapoğlu, nazar boncuğu emojisiyle birlikte "Maşallah sana İrfan Can" yorumunda bulundu.
Attığı goller yenilgiyi önleyemedi
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında 3 kez ağları sarsmış ancak Başakşehir'in sahadan 4-3 mağlup ayrılmasına engel olamamıştı.