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Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu voleybolculara tebrik
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu voleybolculara tebrik

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:32:42 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu voleybolculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde kazanılan şampiyonluk bizleri çok gururlandırdı. Milletimize büyük sevinç yaşatan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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