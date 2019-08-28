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Bakan Kasapoğlu'dan yüzme öğrenen gençlere ziyaret

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"İnşallah sporu tabana yayma politikası çerçevesinde her gün hedeflerimizi daha yukarılara taşıyoruz"- "2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"- Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan:"Hepimizin ortak amacı çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşması"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:52
Bakan Kasapoğlu'dan yüzme öğrenen gençlere ziyaret


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında destekledikleri Fatih Belediyesinin organizasyonundaki mobil havuzlarda yaz spor okullarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini ziyaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Türkiye'nin su kaynakları açısından çok zengin bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, gençlerimize her türlü imkanı sunmak. Sadece gençlerimizi değil, tüm toplumumuzu spor yapan bir toplum haline getirmek. Buna sporu tabana yaymak diyoruz. İnşallah sporu tabana yayma politikası çerçevesinde her gün hedeflerimizi daha yukarılara taşıyoruz." diye konuştu.

100 günde 100 bin kişiye yüzme hedefi koyduklarını ve kısa sürede bu hedefin üzerine çıktıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum bize hedeflerimizi yukarıya çıkarmanın gerekli olduğunu gösterdi ve bu çerçevede 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' dedik. İnşallah 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Yüzme bilmek isteyen herkese açık bir proje. Bu çerçevede belediyelerimiz bizim için çok önemli. Belediyelerimiz bizim için iş ortağı, çok önemli bir partner. Burada gördüğünüz proje Fatih Belediyemizin bu doğrultuda bizimle beraber gerçekleştirdiği bir proje. Ben bu anlamda gerek Belediye Başkanımıza gerekse ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı davrandılar, çok pratik hareket ettiler ve 5 okulda 4 binden fazla gencimize 2 ay gibi kısa bir sürede yüzme öğrettik."

Öğrenciler ve velilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarının altını çizen Kasapoğlu, "İnşallah el ele vereceğiz, sadece yüzme değil birçok branşta sporu öne çıkartarak tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Hem zihnen hem bedenen sağlıklı toplum olacağız. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailelerle görüştük. Her birinin heyecanı, mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Onlara da söyledim. Sadece çocuklara değil annelere babalara da yüzme öğreteceğiz. Herkesi suyla buluşturacağız. Başkanımızla geçtiğimiz haftalarda kapalı havuzlara yönelik protokolü imzaladık. Faaliyette olan havuzlarımızı daha verimli kullanacağız. Başkanımız da havuzların inşaatına hızlı bir şekilde başladı. Onları da tamamlayarak 7-24 yılın her günü spor yapan bir toplum olacağız. Buna Fatih'ten başlamak benim için ayrı bir mutluluk."


- Belediye Başkanı Turan: "Müthiş bir proje"


Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin önemine değindi.

Birçok sportif alana sahip olmalarına rağmen öğrencilerin en çok havuzda mutlu olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bir projenin tutup tutmadığını şöyle anlarsınız. Biz buraya girdiğimizde 7-14 yaş grubu arası çocukların tamamının sorduğu şey 'Başkan amca seneye de projeyi yapacak mısınız?' sorusu. Proje tuttu, hatta 14 yaşında olanlar 'Seneye 15 yaşa çıkartacak mısınız?' diye soruyor. Dolayısıyla bizim en büyük projelerde amacımız, bakanlığımız belki memlekete hizmet edecek sporcular çıkartmak ister ama hepimizin ortak amacı çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşması. Bu müthiş bir proje. Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bakanımız bu projeyi açtığında biz hızlı hareket ettik ama bakanlığımızda çok hızlı hareket etti."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:52
  1. Ergün Turan
  2. Futbol
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. SÜPERLİG

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