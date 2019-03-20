Bakan Kasapoğlu: “Ülkemizdeki stadyumlar dünyanın birçok ülkesinden daha ileridedir”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yapımı tamamlanan Beykoz Stadyumu’nun açılış törenine katıldı. Kasapoğlu, “Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kalitesiyle, modern özellikleriyle, gerçekten dünyanın pek çok ülkesinden çok daha ileridedir” dedi.

2015 yılında yıkılıp Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beykoz Belediyesi arasında imzalanan protokolle 1. Lig standartlarında, bin 536 metrekare ve 18 dönüm üzerine inşa edilerek hızla yenilenen, ilçe spor tarihine ve Beykozlulara kazandırılan Beykoz Stadyumu için açılış töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Cumhur İttifakı’nın AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve taraftalar katıldı.

“Ülkemizdeki stadyumlar dünyanın bir çok ülkesinde daha ileridedir”

Açılışta konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, “Gerçekten spor, barışın, sevginin ve kardeşliğin kötülükleri yenmenin en önemli araçlarından biri, evrensel dildir. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki AK Parti hükümetimizin spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar ve verdiği değer bariz bir şekilde ortadadır. Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kalitesiyle, modern özellikleriyle, gerçekten dünyanın pek çok ülkesinden çok daha ileridedir. Bu güzel stadyumun modern bir şekilde ilçemize kazandırılmasında emeği geçen belediyemize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu süreci Başkan adayımız Murat Aydın devam ettirecek ve bizde bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bunun da garantisini veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Mahalle liglerini İstanbul’da başlatıyoruz”

İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ise, “Sizler sadece taraftar değilsiniz, bir İstanbul geleneğini yaşatıyorsunuz. Nesilden nesle aktarılan bir görev yapıyorsunuz. Bir hemşehriniz olarak ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Beykozspor futbolda ve basketbolda şampiyonluklar yaşamış bir kulüptür. 111 yıllık bir çınardır ve Cumhuriyet’ten önce kurulmuştur. 1908 yılında Anadolu Yakasında kurulup en üst liglerde oynayan 2 kulüpten bir tanesidir. Biri Beykozspor diğeri de Fenerbahçe’dir. Bugün istediği noktada değil ama yakın bir gelecekte toparlanacak, 1. Lig’de ve Süper Lig’de de oynamayı hak edecektir. Bunun için size yapılan hizmetler, stadyumlar helali hoş olsun. Sizler için her imkanı seferber edeceğiz. Hangi sporu yapmak istiyorsanız her türlü tesis emrinizdedir. Beykoz mahalle kültürümüzün halen çok güzel yaşandığı bir ilçemizdir. Hem mahalle ruhu güçlenecek hem de spor teşvik edilecek. İstanbul’da 961 tane mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul’da başlatıyoruz. 3 korner 1 penaltı kuralını da getiriyoruz. Böylece futbolu, sporu, 7’den 70’e herkesin hizmetine sunuyoruz. Beykoz’da Murat Aydın başkanımızı seçerken bizi de unutmayın” diye konuştu.

“Beykoz Stadyumu eski ruhuna sadık kalınarak modern bir yapıya kavuşturuldu”

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, “Bu stadyum federasyonumuz ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle eski ruhundan uzaklaşmadan, yönetim binasından tribünlerine, turnikelerinden çevre duvarlarına kadar bütünüyle yenilendi. Yenilediğimiz stadyumun zemini ve yanında idman sahamız, FİFA lisanslı suni çimden imal edildi. Yenileme yaparken engelli taraftarlarımızı da unutmadık. Onlara da 15 kişilik özel bir tribün düzenlendi. Medya çalışanlarımızın rahat görev yapabilmesi için her şey düşünüldü. 50 kişilik basın tribünü ve toplantı odası, fuayesi, dinlenme alanı ve bunun yanı sıra 400 metrekare canlı yayın araç alanı yapıldı. Tesis içerisinde 80 kişilik boğaz manzarası ve restoran aynı zamanda buranın bir yaşam merkezi haline gelmesini de sağlayacak. Yeni stadımız Beykoz Stadyumu’nun eski ruhuna sadık kalınarak, modern bir yapıya kavuşturuldu. Bu stadyum Beykoz’da bulunan değerli kulüplerimizin çok daha iyi koşullarda spor yapması ve güzel işlere imza atmasına olanak sağlayacak. Bu stadyuma katkı sağlayarak, federasyonumuzun amatör futbolun gelişimine verdiği desteğin önemini bir kez daha göstermeye çalıştık” dedi.

Konuşmaların ardından stadyumun protokolün katılımıyla kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Beykozsporlu taraftarlar Yıldırım’a isminin yazdığı bir forma hediye etti.