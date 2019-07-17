0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu önce gençlerle basketbol oynadı, ardından 10 bin pota müjdesi verdi

Gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Bakan Kasapoğlu önce gençlerle basketbol oynadı, ardından 10 bin pota müjdesi verdi

Gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önce gençlerle kıyasıya bir maç yaptı. Ardından "Yer gösterin pota yapalım" anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi. Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru’nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, maçın ardından da "Yer gösterin pota yapalım" anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi. Bir süredir gençlerle ve sporcularla beraber olabilmek adına çalışmalarını bakanlığına bağlı spor tesisi ve gençlik merkezlerinde yürüten Bakan Kasapoğlu, bugün de rutin çalışmalarını sürdürmek için bakanlıktaki makamı yerine Ümitköy Spor Kompleksi’ni seçti.


Bakan Kasapoğlu, günlük görüşmelerini de kişisel sosyal medya hesabından "Bugün, günlük çalışma programımız için mekan olarak Ümitköy Spor Kompleksimizi seçtik. İnsan odaklı spor politikamız çerçevesinde, gençlerimiz ve sporcularımızla tesislerimizde daha sık beraber olmaya gayret göstereceğiz" açıklamasıyla paylaştı ve mesajının sonuna da "#GençlerNeredeBizOrada" etiketi ekledi.



Gençlerden sürpriz davet


Bakan Kasapoğlu’nun bu paylaşımına kendisinin de hiç beklemediği bir yanıt geldi. Anıttepe’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesiste basketbol oynayan gençler, sosyal medyadan Bakan Kasapoğlu’nu, "Sayın Bakanım madem ki #GenclerNeredeBizOrada diyorsunuz, arkadaşlarla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkurundayız. Sizi basketbol oynamaya bekliyoruz" diyerek davet ettiler.Bakan Kasapoğlu da geçlerin bu davetine kayıtsız kalmadı ve twitter hesabından "Takımları kurun arkadaşlar, geliyorum" yanıtı verdi. Daha sonra çalışmalarına ara vererek Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru’na giden ve kendisini davet eden gençlerle kıyasıya bir maç yapan Bakan Kasapoğlu, maç sonrası gençlerle ve izleyicilerle sohbet etti.



"Yer gösterin pota yapalım"


Bakan Kasapoğlu, gençlerin basketbol konusundaki heyecanının ve potansiyellerinin kendisini çok memnun ettiğini dile getirerek, tüm Türkiye’ye yeni bir projenin müjdesini verdi. Bakanlık olarak tüm imkanlarıngençlerin önüne sererek bu potansiyeli açığa çıkartmak istediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Basketbolu yaygınlaştırma adına ‘Yer gösterin pota yapalım’ anlayışıyla inşallah10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızları yetiştirmek amacıyla seferberlik başlatarak yeni dev adamları yetiştireceğiz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldü sanılan küçük Hiranur kazadan 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
    1. Öldü sanılan küçük Hiranur kazadan 37..
    2. Bulgaristan'da "Breeze 2019" NATO..
    3. Samsun’da otomobiller çarpıştı: 4..
    4. İzmit Belediyesi ile UNİCEF ortak..
    5. Elektronik haberleşme sektöründe..
    6. Başkan Sürekli’den Soyer’in 100 gününe..
    7. "EmlakBank, yıl sonunda 8 milyar..
    8. Gebze’de zabıtadan tabela denetimi
    9. TAMBU’dan Dünya Emoji Günü’ne özel..
    10. 3 binde 1 gerçekleşen olay! Yeni doğan..
    11. Suudi Arabistan havalimanına drone..
    12. ‘’Eski Kurttan Çakallara Tüyolar’’..
    13. Ertuğrul Bey'in yeni dizisi belli oldu
    14. Ergene Belediyesi Ergeneli kadınlara..
    15. Salihlili karateciler Denizli’de..
    16. Stoklar adım adım eriyor fiyatlar..
    17. Atatürk Üniversitesinde 15 Temmuz..
    18. Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
    19. Kocaeli’de vatandaşlar Çanakkale..
    20. Sarıgöl üzüm bağlarının yüzde 50’si..
    21. Silahlı saldırgan yakalandı
    22. "Türkiye'nin en büyük termal tesisini..
    23. Öldürülen terörist Kandil'in kara..
    24. Motosiklet hırsızları güvenlik..
    25. Milli triatlet Esra'dan kota stratejisi
    26. FETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame..
    27. Afrika'ya kurban ve sağlık yardımı
    28. Ülker farkı
    29. Samsun'da dolandırıcılık operasyonu
    30. “10 günde 1200 öğrenciye, 3 dakikada..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?