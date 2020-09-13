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Aktüel Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:23:44 -
Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında andı.

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Futbol tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29. yıl dönümünde 'Taçsız Kral'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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