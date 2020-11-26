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Spor Bakan Kasapoğlu, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
Spor

Bakan Kasapoğlu, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:50:13 -
Bakan Kasapoğlu, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray Kulüplerinin internet sitesinde yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Taksim'deki ofisinde düzenlenen toplantıya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de katıldı.



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