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Spor Bakan Kasapoğlu: "İzmir'in spor çıtasını yükselteceğiz"
Spor

Bakan Kasapoğlu: "İzmir'in spor çıtasını yükselteceğiz"

Yeniakit Publisher
2023-04-16 20:48:00 -
Bakan Kasapoğlu: "İzmir'in spor çıtasını yükselteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir'in spor çıtasını, İzmir'in spordaki grafiğini birlikte yükselteceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir'in spor çıtasını, İzmir'in spordaki grafiğini birlikte yükselteceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Eyüpspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak maç öncesi, Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil'le beraber açıklamalarda bulundu.

İzmir’in spor şehri ve Türkiye’nin sembol bir kenti olduğunu belirten Kasapoğlu, İzmir'e hizmet etmekten onurlu olduğunu dile getirdi.

Gürsel Aksel Stadı'nın Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzel ve özel statlarından biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İzmir'in spor çıtasını yükselteceğiz. Biraz sonra birlikte Göztepe-Eyüpspor maçını izleyeceğiz. Az önce Alsancak Stadı'ndaydık. Yine orada da Karşıyaka-Ağrı maçını izledik. İzmir'in spor çıtasını, İzmir'in spordaki grafiğini birlikte yükselteceğiz. Başkanıma teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum sıcak ev sahiplikleri nedeniyle. İnşallah bundan sonra beraberce yeni projelerle, yeni açılımlarla spordaki markamızı, İzmir'in bu anlamdaki yükselen değerini daha yukarılara taşıyacağız. Ben her iki takıma da gönülden başarılar diliyorum. Spor dostluk demek, spor kardeşlik demek, İnanıyorum ki sporun bu ruhuna uygun centilmenlik dolu, rekabet dolu bir mücadele olsun."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Sepil de sporu iyi bilen Kasapoğlu'nun İzmir'den aday olmasının İzmir sporu için çok önemli olduğunu belirterek, "Kendisini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah ilk maçında da bize uğurlu gelecek Sayın Bakanımız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'na AK Parti İzmir milletvekili adayları Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Sait Başdaş ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.
 

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