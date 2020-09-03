  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Kasapoğlu, "İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi"ni hizmete açtı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, "İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi"ni hizmete açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:52:10 -
Bakan Kasapoğlu, "İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi"ni hizmete açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz'ın adını taşıyan Eğitim Müzesi hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nde bulunan müzenin açılışında, çok anlamlı bir törene katıldığı için heyecan dolu olduğunu söyledi.

Müzenin hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Zira Sayın Bakanımız, bu ülkenin her karışına samimiyetle, liyakatle, gayretle, özveriyle hizmet etmiş bir büyüğümüz. Onun ismini taşıyan bu müze sanıyorum ki bu ülkenin hem bugününe hem yarınına hem de en kıymetli varlığı gençlere çok hayırlı hizmetlerde bulunacaktır. Şimdiden Sivas'ımıza, ülkemize, gençliğimize hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, müzeyi gezerek bilgi aldı.

Açılışa, İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TFF Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve diğer davetliler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı