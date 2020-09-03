Bakan Kasapoğlu, "İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi"ni hizmete açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz'ın adını taşıyan Eğitim Müzesi hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nde bulunan müzenin açılışında, çok anlamlı bir törene katıldığı için heyecan dolu olduğunu söyledi.

Müzenin hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Zira Sayın Bakanımız, bu ülkenin her karışına samimiyetle, liyakatle, gayretle, özveriyle hizmet etmiş bir büyüğümüz. Onun ismini taşıyan bu müze sanıyorum ki bu ülkenin hem bugününe hem yarınına hem de en kıymetli varlığı gençlere çok hayırlı hizmetlerde bulunacaktır. Şimdiden Sivas'ımıza, ülkemize, gençliğimize hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, müzeyi gezerek bilgi aldı.

Açılışa, İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TFF Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve diğer davetliler katıldı.