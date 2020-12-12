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Aktüel Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:54:34 -
Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde gümüş madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı'mızı kutluyorum. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Mersin'de başarıyla organize edilen şampiyonada mücadele eden tüm ülkelerin sporcularına başarılar diliyorum."



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