0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerle buluştu

- "Biz Anadolu'yuz-Hasbihal" projesi kapsamında Balıkesir, Muğla ve Mardin'den gelen gençler, hayata geçirmek istedikleri projeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sundu

27 Ağustos 2019 Salı 18:24
Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerle buluştu


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Anadolu'yuz-Hasbihal" projesi kapsamında Balıkesir, Muğla ve Mardin'den gelen gönüllü gençlerle bir araya geldi.

"Biz Anadolu'yuz-Hasbihal" projesi kapsamında Balıkesir, Muğla ve Mardin'den gelen gençler, oluşturdukları çalışma grupları ile birçok yeni projeyi hayata geçirmek adına ilk adımı attı.

Proje kapsamında Bakanlık konferans salonundaki buluşmada gönüllü gençler, kendilerine verilen sürede projelerinin oluşma aşamasını, hedeflediği kitleyi ve amaçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sundu. Bakan Kasapoğlu, hazırladıkları projeler için gönüllü gençlere teşekkür ederken her türlü desteği ve imkanı kendileri için seferber edeceğini vurguladı.

"Sizlerin bakanlığımıza gelmesi, burada ülkemiz için çalışmalar yapması bizleri mutlu ediyor." diyen Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımızın kapıları sizlere ardına kadar açıktır. Hazırladığınız projeleri dinlerken çalışkanlığınız ve vatanperverliğiniz bizleri gururlandırıyor. Bu çalışma azminizi gönülden kutluyor ve her gününüzün bir önceki gününüzden daha verimli, daha farklı olması adına durmadan çalışmanızı öneriyorum." ifadelerini kullandı.


- "Ailenin güçlü olduğu toplumlar, günümüzde müreffeh bir konumdadır"


Güçlü toplumların oluşmasında aile ve dostluk kavramlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Ailenin güçlü olduğu toplumlar, günümüzde müreffeh bir konumdadır. Güçlü toplumlar için güçlü beyinler tek başına yetmez. Aynı zamanda güçlü bir bedene de ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanına inşa edilen spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin her zaman gençlerin hizmetinde olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu tesisleri hizmete açmak nasıl bizim görevimiz ise o tesisleri doldurmak da sizin göreviniz. Sizleri seviyoruz ve sizlere güveniyoruz. Bütün enerjimizi sizlerin daha iyi yetişmesi adına kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:24
  1. "Biz Anadolu'yuz-Hasbihal" Projesi
  2. bakan
  3. Gençlik ve Spor Bakanı
  4. Kasapoğlu
  5. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli yine Ankara yollarındaydı
    1. Bahçeli yine Ankara yollarındaydı
    2. Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik..
    3. İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı..
    4. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk..
    5. Arap Birliğinden, ABD Dışişleri..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İdlib’teki..
    7. Devlet Bahçeli Başkent sokaklarında!
    8. El Kabir ameliyat oldu
    9. Seydişehir’de yangın
    10. Temizlik işçileri çöp toplarken koyun..
    11. Kolonoskapi nedir? Kolonoskapi hangi..
    12. Şırnak'ta fitness salonu ve müzik..
    13. Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı:..
    14. Çorum’daki yangın
    15. BM'den Yemen'de "birlik ve istikrar"..
    16. Borsa günü düşüşle tamamladı
    17. "8. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması"..
    18. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon..
    19. Doğayı ateşe veren göçmen sınır dışı..
    20. Antalya trafiği havadan denetlendi
    21. GRAFİKLİ - 10 soruda İdlib'de yaşananlar
    22. Türkiye ve Rusya'dan ABD'yi kızdıracak..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan..
    24. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    25. Pamukkale yolunda otomobil takla attı:..
    26. Trump'tan Brezilya Devlet Başkanı..
    27. Libya açıklarında 65 düzensiz göçmen..
    28. ABD'de Filistinli öğrenci sınır dışı..
    29. Başkan Altay: “Şehir istişareleri ile..
    30. Konya'da silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı