0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, gençlerle bisiklet sürdü

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Kitap okuyacağız, spor yapacağız"

11 Ağustos 2019 Pazar 11:02
Bakan Kasapoğlu, gençlerle bisiklet sürdü


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eymir Gölü'nde gençlerle bir araya gelerek bisiklet sürdü.

Gençlik merkezlerine üye gençlerle göl çevresinde bisiklet süren Bakan Kasapoğlu, keyifli ve samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

Sonrasında gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, bisiklet etkinliklerini daha sık gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurban Bayramı vesilesiyle gençlerle bayramlaşan Kasapoğlu, "Kurban Bayramı demek, mutluluk, kucaklaşma demektir. Büyüklerimizin ellerinden öpmek, dualarını almak demektir. Sizler de arkadaşlarınızın, büyüklerinizin, tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik edeceksiniz. Tatilden sonra da sizlerle bir araya geleceğiz, kitap okuyacağız, spor yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik kampları ve gençlik merkezlerinin, gençlerin her zaman hizmetinde olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, etkinliğe katılanlarla fotoğraf çekildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:02
  1. bisiklet sürdü
  2. Eymir Gölü
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    1. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    2. Tokat’ta acemi kasap bilançosu: 107..
    3. Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması
    4. Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde..
    5. Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki..
    6. Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut..
    7. Melikgazi’de belirlenen alanlar..
    8. Kurban keserken yaralananlar..
    9. Başkan Gökhan Yüksel ve kreş..
    10. Konya’da Kurban Bayramı manzaraları
    11. Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"
    12. ABD'nin kararı sonrası harekete..
    13. Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte..
    14. Bayram namazından çıkan yayaya..
    15. Bayramda et tüketimi sonrası alerji..
    16. İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini..
    17. Yıldızların altında yürüyüp güneşin..
    18. Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını..
    19. Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi
    20. (GRAFİKLİ) Süper Lig'de statlar yeni..
    21. Putin Müslümanların Kurban Bayramı'nı..
    22. Lokantacı Yalçın Şahin:
    23. Örencik halkından geçmişlerine dua
    24. Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
    25. Ege ile Akdeniz, yerli ve yabancı..
    26. Limonda erken hasat uyarısı
    27. TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı
    28. Ankara-Tahran tren seferleri yeniden..
    29. "Eti sağlıklı ve lezzetli tüketmek..
    30. Kurban kesmeye giderken, aracıyla..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı