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Bakan Kasapoğlu: “Dopingle mücadelede marka bir ülke olacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
Bakan Kasapoğlu: “Dopingle mücadelede marka bir ülke olacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Doping kontrol merkezinin Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde merkezi bir role sahip olmasını hedeflediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Dopingle mücadelede marka bir ülke olacağız” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele noktasında Bakanlık olarak önemli bir mücadele verdiklerini söyledi.


Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nin ülke sporu adına önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Dopingle mücadele laboratuvarları, küresel düzeyde dopingle mücadelenin desteklenmesinde temel bir rol oynamaktadır. Bu önemli rol, yasaklanmış maddeleri ve yöntemleri belirlemek için kesin ve güvenilir test yöntemleri sağlama kapasitelerine bağlıdır. Bu nedenle, laboratuvarın yetkinliğinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.


Bakan Kasapoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:


“Dopingle mücadele, ülke olarak çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz.Bu çerçevede de devlet olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız.”



“Dopingle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz”


Dopingle mücadelede akademik camia ve spor camiası ile işbirliği yapacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bu noktada ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle spor camiası olarak çalışmaya devam edeceğiz. Tabii akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede bakanlığımız gereken çalışmaları yapacaktır” diye konuştu.


Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nin sadece Türkiye’de değil Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde de merkezi bir role sahip olmasını hedeflediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:


“Bugün buradaki çalışma arkadaşlarımızla da bu konuları değerlendirdik.Ben bu anlamda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta gerçekten güzel bir aşamayı bizlere gösteriyor. Hem spor camiasındaki bilinç hem yapılan çalışmalarla birlikte dünyada dopingle mücadele noktasında bir marka olacağımıza inanıyorum.”

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
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