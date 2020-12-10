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Spor Bakan Kasapoğlu: Başakşehir maçı kazanamadı ama milyarlarca insanın saygısını kazandı
Spor

Bakan Kasapoğlu: Başakşehir maçı kazanamadı ama milyarlarca insanın saygısını kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain'e mağlup olan Başakşehir için, "Başakşehir bugün maçı kazanamadı ama dünya genelinde milyarlarca insanın gönlünü, saygısını kazandı. Gurur duyduk" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 07:30:00 -
Bakan Kasapoğlu: Başakşehir maçı kazanamadı ama milyarlarca insanın saygısını kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Spor; sahada, salonda, pistte ortaya konan faaliyetten çok daha fazlasıdır. Spor birliktir, beraberliktir. Bunun en güzel örneğini temsilcimiz gösterdi. Başakşehir bugün maçı kazanamadı ama dünya genelinde milyarlarca insanın gönlünü, saygısını kazandı. Gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

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