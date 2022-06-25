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Spor Bakan Kasapoğlu: 6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık
Spor

Bakan Kasapoğlu: 6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılının ilk 6 ayında sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 2 bin 232 madalya kazandı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 12:51:00 -
Bakan Kasapoğlu: 6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılının ilk 6 ayında sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 2 bin 232 madalya kazandı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılının ilk 6 ayında kazanılan başarılara vurgu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, “Sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş, 916 bronz toplamda 2 bin 232 madalya kazandı. Bu başarıların arkasında çok planlı bir çalışma var. Sistemimizi 4 ana eksen üzerine inşa ettik. Nasıl mı? Yeteneği erken keşfediyoruz. Yeteneği doğru yönlendiriyoruz. Yeteneği geliştirecek tesis ve bilimsel yaklaşımı hazırlıyoruz. Performans takibini yapıyoruz.” diye konuştu.

"Sporu hayatımızın değişmez bir parçası yaptık"

“Amacımız, sporu hayatının değişmez parçası yapmış bir Türkiye” diyen Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

“Üçüncü sınıfta yetenek taramasıyla ilk verileri topluyoruz. Elit seviye için sporcularımızı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’ne (TOHM) yönlendiriyoruz. Spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırarak Milli Sporcu Bursu’nu devreye alıyoruz.

Sporcularımız kadar ailelerini de sürecin doğru bir parçası yapmak için çalışıyoruz. Okul spor müsabakalarının finallerini TRT Spor Yıldız kanalından yayınlıyoruz. Ailelerin desteği ve heyecanını da sürece katıyoruz.”

“Lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti"
Bakan Kasapoğlu sistemin doğru çalıştığını belirterek, “Bakanlığımız, federasyon, sporcu ve antrenörlerimizle kocaman bir aileyiz. Lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti. Sistem doğru çalışıyor, başarılar geliyor. Ay Yıldızlı bayrağımızı en yükseğe çekmek, İstiklal Marşı’mızı dünyaya dinletmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.


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Yorumlar

asim keskin

sayin bakan, tebrik ediyorum ama bir itirazim var. Ülkemizin ögsünü kabartan sporcular ve spor dalari hangileridir? yada ben söyleyeyim, en az ücretle ülkemizi dosarda temsil eden, engelli sporcularimiz, kadinlarimiz bir de erkek Gürescilerimiz. Peki bunun disinda en yüksek ücretlerle calisan Erkek futbol takimlarimiz erkek voleybol takimlarimiz vs. bunlar ne yapiyorlar. söyleyeim, her türlü basarisizliklarinma raghmen dahada cok kazaniyorlar. düsünün
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