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Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:38:38 -
Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.
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