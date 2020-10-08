  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bakan Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nı kutladı
Spor

Bakan Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:20:08 -
Bakan Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nı kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükselen milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı eleyerek namağlup finale çıkan, milletimize büyük sevinç yaşatan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, yarınki final maçında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Örgüt evinde böyle enselendiler!
Gündem

Örgüt evinde böyle enselendiler!

FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay