Bakan Karaismailoğlu’ndan Türk dünyasına ulaşımda birlik çağrısı

YENİ AKİT ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan’da düzenlenen Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısında konuşma yaptı. Türk Konseyi ülkelerinin 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1,1 trilyon dolar düzeyindeki ekonomik büyüklüğü ile küresel bir güç olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız. Zira küresel salgının tüm dünyada olduğu üzere ülkelerimizde de yol açtığı etkileri ancak yakın ve etkin iş birliğimizle bertaraf edebiliriz. Eminim ki; Türk dünyası bu sıkıntılı dönemi de güçlenerek atlatacak ve umuyorum ki ulaştırma ilişkilerimiz en az zararla kaldığı yerden devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Belgelerine ihtiyaç artıyor”

Geride bırakılan yaklaşık iki yılda, ulaştırma sektörünün eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldığını kaydeden Karaismailoğlu, üretimdeki daralma ve sınır geçişlerindeki kısıtlamaların yük taşımacılığında büyük güçlüklere sebep olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, “Salgın önlemleri nedeniyle karayolu taşımacılık operasyonlarında birtakım kısıtlamalar hala devam etse de son dönemde ekonominin ve taşımacılık sektörünün salgın koşullarına uyum sağlamasıyla uluslararası karayolu taşımacılığı pazarında hafif bir toparlanma görüyoruz. Ancak, üzülerek altını çizmek isterim ki ekonomideki bu toparlanma karşısında karayolu geçiş belgeleri, oldukça yetersiz kalmaktadır. Geçiş belgelerinde yaşanan bu sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz. Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Türk Konseyi bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz” diye konuştu. Türk dünyasına çağrıda bulunan Karaismailoğlu, “Salgın sonrası dönemde dost ve kardeş ülkelerimiz arasında taşımaları serbestleştirmemiz ve ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Kombine taşımacılık anlaşması hayata geçirilmeli”

Türk Konseyi bünyesinde çalışmaları süren taslak Kombine Taşımacılık Anlaşması’nın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonları ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru’nun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız. Türk Konseyi ülkeleri arasındaki fiziki bağlantının en önemli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun, Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için ehemmiyeti büyüktür. Salgın sürecinde İran-Türkmenistan sınırının kapanmasıyla, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının önemine bir defa daha şahit olduk. Hat üzerinde 2021 yılının ilk 9 ayında yük taşımacılığında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış sağladık. Orta Koridor üzerinde demiryolu hattından gerçekleştirilen yük taşımalarında Eylül ayı itibarıyla CIM/SMGS ortak taşıma belgesinin kullanımına başladık. Ortak taşıma belgesiyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayarak koridorun rekabetçiliği için önemli bir adım daha atmış olduk.”

“Hazar geçişini verimli ve ekonomik hale getirilmeliyiz”

Orta Koridorun bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaşılması gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş ücretleri ve düzensiz seferler konularını ortak çabalarımız ile ivedilikle çözeceğimize ve Hazar geçişlerini arzu ettiğimiz rekabetçi güzergaha dönüştüreceğimize eminim. Salgın sonrası dönemde de bu güzergahın etkin kullanımı için Hazar geçişlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması kritik bir öneme sahip ve biz Türkiye olarak, bu çerçevede atılacak tüm adımlara destek vermeye hazırız. Orta Koridor Karayolu Deneme Seferi ile Orta Koridor’un fiiliyatta işleyişi ile ilgili önemli bilgiler edinebileceğimiz kanaatindeyim. Büyük önem atfettiğimiz bu seferin, koridorun karayolu ayağının görünürlüğüne ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Seferin ilk fırsatta gerçekleştirilmesi için her türlü desteği verebileceğimizi ifade etmek isterim” dedi.