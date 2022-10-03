Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'nun metro iddiasına tokat gibi cevap

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Sabiha Gökçen'den gelen yolcumuz dün açtığımız metro ile birlikte Kadıköy'e kadar ulaşabiliyor. Sabiha Gökçen'de inen vatandaş, hiç başka araca binmeden raylı sistemi kullanarak Halkalı'ya kadar gidebilir. Bu metro hatları İstanbul geneli için hazırlanmış bin 100 km metro hattı var. 500 km'ye kadar metro hattı inşaatı devam edenler var. Türkiye'nin 3.en yoğun havalimanı. 45 milyon kapasiteli bir havalimanı. Şu an 35 milyon yolcuya hizmet veriyor. İkinci pist de Mayıs ayında bitiyor. Hem İstanbul Havalimanı büyüyor hem Sabiha Gökçen havalimanı büyüyor. 24 saat işletilmesinde hiç sıkıntı yok.

Sürücüsüz kullanılabilecek kapasitede. Merkezden kontrol ediliyor. Bugün işletmeye başlatıldı. İstenildiği zaman manuel de işletilebilecek. Saatte 80 km hız trenin maksimum yapabileceği hızdır. İBB herhalde gece 12'ye kadar çalıştırıyor. 24 saat işletilmesinde hiç sıkıntı yok. Kadıköy-Pendik hattının devamı olduğu için burayı Belediye'ye devrettik. Burada çalışan insanların verdiği emeği gösteriyor. 16.1 milyar saat emek var burada. 32 metre -35 metreye kadar indiğimiz yerler var. Yerleşim yerlerini etkilemiyor. Bizim için kolay işler oldu. Kendi yerli mühendislerimizin çalıştığı işler oldu. Türkiye'nin yüklenicileri dünyada aranan yükleniciler oldu. Yer altıdaki tünelin toplam uzunluğu 7.4 kilometre. Burada özellikle sinyal testleri ve güvenlik testleri bağımsız kuruluşlar tarafından yapılıyor. 4.4 milyar TL'ye bakanlık bütçesiyle yapıldı.

"Cevap vermeye değmez"



Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak. Hiç metro yapmadığı gibi devam eden metro hatları vardı. Kaide değer bir ilerleme yok. Ama algı oyunlarıyla oturdukları yerden sahip çıkmak olmaz.

"Saatte 120 km yapabilecek bir metro hattı"

İstanbul Havalimanı - Kağıthane hattı açılacak. Kasım ayı sonu itibarıyla hedefimiz 37,5 km'lik kısmın 32 km'sini açmak. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlamış oluyoruz. Bin 100 km hedefine adım adım yaklaşıyoruz. İstanbul Havalimanı 120 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede. Burası dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Saatte 120 km yapabilecek bir metro hattı, istasyon az olduğu için seyahat süresi kısa olacak. Havalimanından Taksim'e yaklaşık 30 dakikada ulaşabileceksiniz. Biz Türkiye'nin her tarafında çalışıyoruz. Burasının maliyeti 12 milyar liranın üzerinde. Bu yapım tekniği açısında aynı anda 10 tünel açma makinesi çalıştı. Bura izole bir hat ve Marmaray'ın devamı olduğu için Bakanlık olarak biz işleteceğiz. Halkalı-İstanbul Havalimanı önümüzdeki yılın ilk 6 ayında önemli bir kısmını bitirmeye çalışıyoruz. 32 km'lik bir hat. Halkalı'da Kayaşehir'de önemli bir nüfus var. Bunların yanında kılcal damar hatları yapıyoruz. Son 3 yıl içerisinde 100 milyar TL para aktarılmış İBB'ye. Ortada bir şey yok. Bu paralar nereye gidiyor. Belediyelerin en önemli işleri bunları yapmaktır. Onun dışında olağanüstü borçlanma yetkileri aldılar. O paralar da harcandı ama ortada bir şey yok. 2019 yerel seçimleri öncesi İBB'de bu işlerin başındaydım. Bu işlerin projelendirmesini bildiğim için hakimim. Her şeyden öncesi Cumhurbaşkanımızın bize ayırdığı bütçeler çok iyi. Çamlıca'da bir şantiye kuruldu, iş yapımı için. İBB buraya yıkım kararı çıkartıyor. Sırf bu İstanbul'a yapılacak olan geçici bir yapıydı burası. Altunizade- Bosna Bulvarı arasındaki metro hattı yıl sonuna doğru bitmiş olacak. İBB bu metro şantiyesinin üstüne hafriyat döktü. Başlanmış bir işti.