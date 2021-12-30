Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: Hizmete açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'nin mevcut projeleri bitirip yenilerini hayata geçirecekleri yoğun bir yıl olacağını belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. yıl sembollerinden birisi olacak 1915 Çanakkale Köprümüzü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'muzu 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız." diye konuştu.

Bolu'da Karayolları Cankurtaran Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret eden Karaismailoğlu, çalışanlarla bir süre sohbet ettikten sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezine geldi.

Karaismailoğlu, burada düzenlenen basın toplantısında, 2022 arifesinde Marmara ve İstanbul'u Anadolu ile buluşturan Bolu Dağı Tüneli'nde, iş arkadaşlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğü envanterine her yıl ihtiyaç duyulan yeni makine ve ekipmanlar kattıklarını belirten Karaismailoğlu, "Kurumumuz toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipmanla hizmet verir hale gelmiştir. Bu çalışmalar, yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personelle gerçekleştirilmektedir." dedi.

Çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığını bildiren Karaismailoğlu, yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığını dile getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafiğin takip edildiğine değinen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2021 yılı tüm dünya için aşılama çalışmalarıyla salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı ve normalleşme süreçlerinin hızlandığı bir yıl oldu. İnsanlığın karşılaştığı en büyük krizlerden biri olan Kovid-19 salgınıyla ilgili son derece önemli bir sınav verdik. Millet-devlet iş birliğinin ve dayanışmasının destanını hep birlikte yazdık. Yerli ve milli üretimde ülkemize sınıf atlattık. Sağlık, eğitim, ekonomi, ticaret, altyapı faaliyetlerimizle çalışma ve sosyal hayata ilişkin emin adımlar atarak çetin mücadeleleri başarıyla geride bıraktık. 2021 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak milletimizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak, gençlerimize aydınlık bir gelecek bırakacak büyük projeleri hayata geçirdik. Projelerimizle, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 yılına kadar olan yatırımlarını planladık. 50 yıl sonrasını planlarken, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak bugün için ihtiyaç duyulan ve milletimizin özlemle beklediği hizmetlerin ve projelerin aksamaması için çalışmalarımıza devam ettik ve başarıya ulaştık. Yılın ilk günleri içerisinde 8 Ocak'ta milli ve yerli gururumuz Türksat 5A'yı yörüngesine fırlattık ve 28 Haziran'da başarıyla hizmete aldık. Bundan 12 gün önce 19 Aralık’ta da yeni nesil haberleşme uydumuz Türksat 5B’yi yörüngesine fırlattık. Öylece bir yıl içinde 2 haberleşme uydusunu yörüngesine fırlatarak tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik."

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Hasdal-Habipler ile Başakşehir kavşakları arasında kalan 7. kesimini hizmete alarak 400 kilometresini hizmete açtıklarını, Başakşehir-Ispartakule-Hadımköy çalışmalarını da başlattıklarını anlatan Karaismailoğlu, proje kapsamında Sazlıdere Barajı üzerinde yapım çalışmaları başlayan Sazlıdere Köprüsü ile Kanal İstanbul Projesi'ne de start verildiğini aktardı.

Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlatan ve dünyaya örnek çevre projesi olan, Avrupa'nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesi'ni milletin hizmetine sunduklarını anımsatan Karaismailoğlu, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle açılışı yapılan Filyos Limanı'nı Karadeniz'in yeni lojistik üssü ve büyük tonajlı gemilerin yeni adresi yaptıklarını anlattı.

Ulaşım alanında iki büyük zirve gerçekleştirdiklerini, uluslararası denizcilik otoritelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini belirten Karaismailoğlu, Kovid-19 sonrasında dünya ölçeğinde ulaşım stratejilerinin ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarını enine boyuna ele aldıklarını ve gelecek fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Karaismailoğlu, hizmete açılan köprü, tünel, geçit ve terminal binaları hakkında bilgi verdi.

Yatırımlarla her yıl doğrudan ve dolaylı olarak toplamda 1 milyonun üzerinde istihdam alanı açtıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, 4 binin üzerinde şantiyesi, 700 binin üzerinde çalışanıyla çok büyük bir aile olduklarını vurguladı.

"Yeni bir soluk getireceğiz"

Tüm bu başarıları birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve desteğiyle, ilk günkü heyecan ve özveriyle çalışarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2022 yılı da bizim için mevcut projeleri bitirip yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak. Cumhuriyet'imizin 100. yıl sembollerinden birisi olacak 1915 Çanakkale Köprümüzü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'muzu 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. 2021'de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak. Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz. Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da 2022 yılı sonunda işletmeye açacağız. Konya-Karaman hızlı tren projemizi 8 Ocak'ta hizmete alıyoruz. Yüksek Hızlı Tren hatlarımızı lojistik bir süper güç olma yolunda daha verimli kılacak yük taşımacılığı için de kullanacağız. Ulusal çapta tamamladığımız, ilerleme kaydettiğimiz ve planladığımız demir yolu yatırımlarımızın yanı sıra kent içi raylı sistemler için de güçlü bir yılı geride bırakıyoruz. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda."

Karaismailoğlu, 6 ilde yapımı süren 10 projenin bulunduğunu, 2022'nin çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacağını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, saatte 120 kilometreyle "Türkiye’nin En Hızlı Metrosu" unvanına sahip olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, bu hatta önce Kağıthane-Havalimanı, ardından Gayrettepe-Kağıthane arasını işletmeye açacaklarını bildirdi.

31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Kirazlı-Başakşehir Hattı'nın Bakırköy ile bağlantısını doğrudan sağlayacak Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hatlarını da 2022 sonunda bitirmeyi planladıklarını belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da süren çalışmamızda Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Hattı'nı da 2022 yılı sonuna doğru açmayı hedefliyoruz. Tandoğan-Keçiören Metrosu'nu kullananlar bu proje bittiğinde 2022 yılı içinde Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecekler. Güneydoğu'nun sanayi ve ekonomi alanında en üretken illerinden biri olan Gaziantep'in kent içi toplu taşıma sistemi Gaziray Projesi de 2022 yılında bitirdiğimiz projelerden biri olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl, milli elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demir yollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı'nı da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı'nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız."

Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini, hizmet kalitesini artırarak ülkenin gelişimi, milletin kalkınması, gençlerin geleceğinin daha da aydınlanması ve Cumhuriyet'in 100. yılı için koydukları hedeflere ulaşmak adına daha çok gayret göstereceklerini dile getiren Karaismailoğlu, akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerini daha da artıracaklarını söyledi.

Başarılarını birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp heyecan ve özveriyle çalışarak gerçekleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı azim ve çalışma şevkini bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu vesileyle her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da gece gündüz, kar kış demeden hat boylarında, geçit vermez dağ başlarında, tren garlarında, hava limanlarında ülkemizin kesintisiz ulaşım ve iletişim hizmetlerini sağlamak için, ailenizden ve sevdiklerinizden uzakta kalarak, özveriyle çalışan Bakanlığımızın siz değerli mensuplarının yeni yılını yeniden tebrik ediyor, 2022 yılının tüm insanlık ve aziz milletimiz adına sağlıkla dolu, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Daha sonra işçilerle yemek yiyen Karaismailoğlu, Karayolları çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.