Bakan Karaismailoğlu Novaliç ile bir araya geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, Haberleşme ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nedzad Brankoviç, Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç’i makamında ağırladı.
Karaismailoğlu, Bosna Hersek’in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi dertleri gibi çözmeye gayret ettiklerini belirterek, “Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek’e her türlü desteği tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz” dedi.