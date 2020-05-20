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Bakan Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin Ereğli şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Türkiye genelinde mevcut 3 binin üzerindeki şantiyemizde Kovid-19 sürecinde tüm tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik" - "Ülkemizde demiryolu konusunda büyük bir atılım var. 1200 kilometre olan hızlı demiryolu hattımızı 2023 yılında 5 bin kilometreye çıkarmanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:48:43 -
Bakan Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin Ereğli şantiyesinde incelemelerde bulundu

KONYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde mevcut 3 binin üzerindeki şantiyemizde Kovid-19 sürecinde tüm tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik." dedi.

Karaismailoğlu, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin Ereğli şantiyesinde inceleme yaparak brifing aldı. İftarda işçi ve mühendislerle bir araya gelen Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin şantiyesinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

- "Kovid-19 sürecini atlatmanın son günlerini yaşıyoruz"

Projenin son durumu hakkında bilgiler aldığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün işçi ve mühendis arkadaşlarımızla iftardayız. Konya-Karaman ve Karaman-Ulukışla şantiyelerimizi ziyaret ettik. İlgili arkadaşlarımızdan projenin son durumuyla ilgili bilgiler aldık. Türkiye genelinde mevcut 3 binin üzerindeki şantiyemizde Kovid-19 sürecinde tüm tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik. Hijyen kuralları, sosyal mesafe gibi tüm tedbirleri alarak işçi ve mühendis arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu Kovid-19 sürecini atlatmanın son günlerini yaşıyoruz. Normal hayata dönüş planları yaptığımız bu günlerde inşallah haziran ayında işlerimize daha hızlı bir şekilde sarılıp devam edeceğiz. Ülkemizde demiryolu konusunda büyük bir atılım var. 1200 kilometre olan hızlı demiryolu hattımızı 2023 yılında 5 bin kilometreye çıkarmanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Kovid-19 sürecini atlattıktan sonra da ülkemiz genelindeki binlerce şantiyemizde çalışan arkadaşlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz."

Daha sonra Karaismailoğlu, kendisine eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı AK Parti'li milletvekilleri, işçi ve mühendislerle iftar yaptı.

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