  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli EYT'liler dikkat! İlk maaş için banka detayı, bunu yapmak şart

TEM’de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar

Elon Musk’a pahalıya patlayan denemeler! 1 gün içinde serveti eridi

Ülkenin 350 ton altını yurt dışından nasıl getirildi? Berat Albayrak ayrıntısı dikkat çekti

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

HDP-PKK'ya dil uzatamayan sözde gazeteciler HÜDA PAR'ı hedef aldı

Katar kararı duyurdu: Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti! Her geçen gün Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı
Gündem Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstemezükçüleri üzen yeni rekor
Gündem

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstemezükçüleri üzen yeni rekor

Yeniakit Publisher
2023-04-23 15:27:00 -
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstemezükçüleri üzen yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayramın 2. gününde Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 aracın geçtiğini söyledi.

Yapılmaması için her türlü yolu deneyen muhalefetin çabalarına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü yeni bir rekora imza attı.

Bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci gününde 87 bin 352 araç geçti.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü rekor kırdı! Bayramın ikinci günü 87.352 araç Osmangazi Köprüsü’nü kullandı! Hayat ulaşınca başlar." dedi.

"Osmangazi Köprüsü ekonomiye değer kattı"
“Osmangazi Köprüsü ekonomiye değer kattı”

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Osmangazi Köprüsü ekonomiye değer kattı”

Osmangazi Köprüsü'nde garanti geçiş sayısı aşıldı
Osmangazi Köprüsü'nde garanti geçiş sayısı aşıldı

Ekonomi

Osmangazi Köprüsü'nde garanti geçiş sayısı aşıldı

Tasarrufun böylesi! Osmangazi Köprüsü'nden 757 bin araç geçti
Tasarrufun böylesi! Osmangazi Köprüsü'nden 757 bin araç geçti

Ekonomi

Tasarrufun böylesi! Osmangazi Köprüsü'nden 757 bin araç geçti

Tüm kulvarlarda dev rakam! Osmangazi Köprüsü rezil etmeye devam ediyor
Tüm kulvarlarda dev rakam! Osmangazi Köprüsü rezil etmeye devam ediyor

Aktüel

Tüm kulvarlarda dev rakam! Osmangazi Köprüsü rezil etmeye devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti
Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti

Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti

1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

Gündem

1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

Ramazan Bayramı tatili başladı! Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk
Ramazan Bayramı tatili başladı! Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk

Gündem

Ramazan Bayramı tatili başladı! Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23