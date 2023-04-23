Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstemezükçüleri üzen yeni rekor

Yapılmaması için her türlü yolu deneyen muhalefetin çabalarına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü yeni bir rekora imza attı.

Bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci gününde 87 bin 352 araç geçti.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü rekor kırdı! Bayramın ikinci günü 87.352 araç Osmangazi Köprüsü’nü kullandı! Hayat ulaşınca başlar." dedi.