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Aktüel Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti
Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:13:46 -
Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i makamında kabul etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye ile Azerbaycan'ın büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini, iki kardeş devletin tüm dünyayı etkileyen salgınla mücadeleden başarıyla çıkacağını ifade etti.

İki ülkenin salgın döneminde hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli iş birlikleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, kardeş ülke Azerbaycan ile olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, bakanlık olarak mevcut ulaştırma koridorlarında işlerliğin daha da geliştirilmesi yönünde olanakları da masaya yatırdıklarını vurguladı.

Büyükelçi İbrahim de hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin, iki kardeş devlet olarak Kovid-19 salgını sınavından şimdiye kadar başarıyla çıktığını kaydetti.

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