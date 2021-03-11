Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

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Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, aşılama işleminin başladığı günlerde skandal bir hataya imza atarak kendisini kamuoyuna rezil etmişti.

Şırınga Özlem lakabına nasıl layık görüldü?

Gürses'e kamuoyunda 'Şırınga Özlem' denilmesine sebep olan olay şöyleydi: Gazete Pencere adlı yayın organı, sözde bir mizah yaparak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yaparken canını yakan hemşirenin MHP'liler tarafından darp edildiğini yazmıştı. Özlem Gürses ise söz konusu haberi gerçek sanarak Halk Tv canlı yayınında okudu. Gürses, "Siyasetin dili uzunca zamandır gergindi ve tansiyon çok yukardaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün çok olağanüstü bir haber okudum. Gazete Pencere’de okudum. Sayın Bahçeli’ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben Gazete Pencere’de okudum. Aklım durdu." dedi. Gürses bu günden sonra 'Şırınga Özlem' lakabına layık görüldü.

Çin treni çarpınca ağır travma yaşamıştı

Özlem Gürses, İstanbul Halkalı'dan Çin'e hareket eden trenin geri döndüğü yalanını ortaya atmış, TCDD ise tren Ankara'dan geçerken uğradığı her istasyonda konumunu paylaşmıştı. Şırınga Özlem, tren Çin'e kadar ulaşmasına rağmen kamuoyundan özür dilemeyerek ağır bir travma yaşamıştı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan şırınga Özlem'i delirtecek açıklama

Şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunucusu tam yaşadığı travmayı atlatacaktı ki bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan onu delirtecek bir açıklama geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz Bakü-Tiflis-Kars hattının yapımından sonra orta koridor Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ulaşım ağı sağlamıştık. Burada hem Bakü-Tiflis-Kars hattı hem de Marmaray çok önemli bir işlev görüyor. Artık Çin'e, Rusya'ya, Avrupa'ya trenlerimiz vızır vızır işliyor. Bir taraftan hızlı trenlerimiz, bir taraftan lojistik koridorlarımız ve üretim hatlarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı. Travma üstüne travma yaşayan şırınga Özlem ise sessizliğini koruyor.