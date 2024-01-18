Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı'ya: "Ayağına asteroid değmesin"

İlk insanlı uzay misyonuna saatler kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatma öncesi sosyal medya adresinden videolar paylaştı.

Videoda Türk milletinin yıllar boyunca televizyon karşısındaki heyecanlı ve gururlu bekleyişleri hatırlatıldı, "Bu gece de ilk astronotumuzu uzaya göndereceğimiz anı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. "Haydi Türkiye, bu gece 00:49'da herkes ekran başına" notu yer aldı.

"Ayağına asteroid değmesin!"

Diğer bir videoda ise TRT Çocuk'un sevilen dizisi Rafadan Tayfa'nın kahramanları yer aldı.

Videoda "Ayağına asteroid değmesin!" notu paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzay yolculuğu için tüm sistemler olumlu

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.